Рылов: у меня теперь другая роль в «Спартаке», гол очень важен для меня
Защитник московского «Спартака» Яков Рылов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:1 ОТ).
«Тяжёлая игра для нас было, соперник много нагнетал, но мы справились с давлением, а в конце заслужили победу своим терпением. Мой гол очень важен для меня, он первый в сезоне. Но могу сказать, что у меня в этом сезоне немножко другая роль. Соглашусь, что мы сняли проклятие овертаймов. Дай бог, это поможет нам в будущем», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.
«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
- 1 ноября 2020
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