Никитин: у лидеров «Динамо» есть самолюбие. Для ЦСКА матч получился разорванным

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).
«Поблагодарили ребят за концовку. Естественно, матч получился разорванным. Нам не хватало концентрации, нас «Динамо» за это наказало. Нашли в себе силы, могли сравнять счёт, но Саня Ерёменко хорошо сыграл.
Почему не получилось закрыть лидеров «Динамо» как обычно? Во-первых, понятно, что там достаточно мастерства. Наверное, и самолюбие у таких ребят всегда есть. Сегодня мы не делали наложений, потому что очень много матчей сыграли, и была важна равномерная нагрузка. В каких-то моментах играющие ребята оказывались против играющих.
Я считаю, что в двух дерби подряд нужно искать только плюсы. Здесь же и морально-волевые качества и менталитет воспитываются. Когда играешь значимые матчи, нужно не только физическое состояние, но и морально-волевые качества. Мы проявили их в конце матча, но этого было уже недостаточно. Большую часть времени были не то чтобы догоняющими, а скорее наблюдающими за «Динамо»», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 ноября 2020
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