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Главный тренер московского «Динамо» рассказал о состоянии травмированных игроков

Главный тренер московского «Динамо» рассказал о состоянии травмированных игроков
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Бочаров, наверное, не будет готов к 10 ноября. Наши доктора постараются что-нибудь с ним сделать, но тяжело. Брюквин будет готов. Он уже катается и сегодня была 50 на 50. Но он не до конца долечился, и мы решили поставить на игру всех здоровых, потому что нужно бороться и сражаться. Верещагин готов не будет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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