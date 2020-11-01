Главный тренер московского «Динамо» рассказал о состоянии травмированных игроков
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА рассказал о состоянии травмированных игроков.
«Бочаров, наверное, не будет готов к 10 ноября. Наши доктора постараются что-нибудь с ним сделать, но тяжело. Брюквин будет готов. Он уже катается и сегодня была 50 на 50. Но он не до конца долечился, и мы решили поставить на игру всех здоровых, потому что нужно бороться и сражаться. Верещагин готов не будет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
- 1 ноября 2020
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