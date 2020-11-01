Яшкин: сын Овечкина попросил забить гол. Получилось два. Все довольны
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3).
«Очень важная победа как для «Динамо», так и для наших фанатов. В целом очень хороший матч получился, но сами привезли последние два гола. Ничего не меняется, всё у нас одно и то же. В целом играли строго, получились контратаки, в которых забили пару голов. На меня отлетела пара шайб, надо было быстро реагировать. В прошлых матчах с ЦСКА шайба у меня не залетала, сегодня залетела.
Перед матчем маленький Серёжа (сын Александра Овечкина. – Прим. «Чемпионата») пожелал удачи, попросил забить гол. Получилось два, поэтому все довольны и все рады», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
- 1 ноября 2020
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