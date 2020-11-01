Андронова впечатали в борт, Овечкин с женой радовался победе «Динамо». Фото матча с ЦСКА

Сегодня, 1 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, оформивший дубль. По два очка в составе победителей набрали Вадим Шипачёв (1+1), Дмитрий Кагарлицкий (0+2) и Сергей Бойков (0+2). Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко отразил 27 бросков.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 ноября.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.