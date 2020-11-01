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Скабелка: у «Локомотива» был тяжёлый график, перерыв пойдёт команде на пользу

Скабелка: у «Локомотива» был тяжёлый график, перерыв пойдёт команде на пользу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

«Тяжёлая игра, у «Динамо» вернулись лидеры в строй, быстрая, мобильная, техничная команда. Хочу поблагодарить ребят, болельщиков за поддержку. В итоге удалось нам одержать победу. Тяжёлый график был, перерыв пойдёт на пользу, ребята переключатся, дадим несколько дней выходных, есть над чем ещё работать.

Андре Петерссон восстанавливается после повреждения, Илья Любушкин вливается в коллектив, набирает форму, посмотрим, с какой игры он начнёт», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.

Таким образом, ярославский клуб одержал 11-ю победу в последних 12 играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 10 ноября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 11 ноября в Минске — с «Сибирью».

«Локомотив» дома уверенно обыграл минское «Динамо»
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