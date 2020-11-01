Буцаев: у «Нефтехимика» сейчас не совсем лёгкие времена. Перерыв нужен как глоток воздуха
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).
«Команду соперника с победой. Для нас сейчас не совсем лёгкие времена. Как для команды, как для коллектива. Выложились, отдали все силы. Увы, несчастный случай в виде второй шайбы не позволил набрать очки.
Перерыв сейчас нужен как глоток воздуха. Будем надеяться на возвращение ребят. Дадим команде два дня выходных, играем 7 ноября с рижским «Динамо». Нам не хватает не только положительных эмоций, но и сил. Ребята выжимают из себя всё, что могут. Изменений в составе хотелось бы, но пока непростая ситуация на рынке. Поэтому будем работать с теми, кто есть», — приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.
«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив дома «Сибири»
- 1 ноября 2020
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