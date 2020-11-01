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СКА объявил о переходе 18-летнего нападающего «Нефтехимика» Максима Грошева

СКА объявил о переходе 18-летнего нападающего «Нефтехимика» Максима Грошева
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-петербургский СКА на официальном сайте сообщил об обмене с «Нефтехимиком», в результате которого состав «армейцев» пополнил 18-летний нападающий Максим Грошев. Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию. В СКА форвард будет выступать под 28-м номером.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «-1».

Российский форвард является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года. На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером.

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