СКА объявил о переходе 18-летнего нападающего «Нефтехимика» Максима Грошева

Санкт-петербургский СКА на официальном сайте сообщил об обмене с «Нефтехимиком», в результате которого состав «армейцев» пополнил 18-летний нападающий Максим Грошев. Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию. В СКА форвард будет выступать под 28-м номером.
В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «-1».
Российский форвард является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года. На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером.
- 1 ноября 2020
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