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Чинахов: «Авангард» играл хорошо и агрессивно, но не хватало хладнокровия

Чинахов: «Авангард» играл хорошо и агрессивно, но не хватало хладнокровия
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:2 ОТ).

«Мы играли хорошо и агрессивно, но, возможно, не хватало в каких-то моментах хладнокровия. Ошибка в овертайме привела к поражению… Да, я долго не забивал, но старался продолжать играть на партнёров, выполнять установку тренера. Конечно, очень рад, что забил. Здорово, что меня признали лучшим новичком КХЛ по итогам двух месяцев подряд, но для меня это означает лишь то, что надо играть ещё лучше и продолжать прогрессировать», — приводит слова Чинахова пресс-служба лиги.

Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.

«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
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