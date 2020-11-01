Телегин: игра у ЦСКА не получилась. Первые два периода мы полностью запустили

Нападающий ЦСКА Иван Телегин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).
«Игра у ЦСКА не получилась. Первые два периода мы полностью запустили, и только в третьем начали выполнять то, о чём нам говорил тренер. Начали лезть на ворота, и это принесло свои плоды. Голом, конечно, доволен. Но в 2020 году я сыграл всего шесть матчей, и этот гол для меня был первым. Надо двигаться дальше в том же направлении.
В первых двух периодах у нас было много сумбура. Мы играли в какой-то непонятный хоккей, не цээсковский. Поэтому так и получилось, что звено Шипачёва нам сегодня парочку забило», — приводит слова Телегина пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 ноября.
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