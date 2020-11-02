Пресс-служба НХЛ выбрала 10 лучших спасений Антона Худобина в сезоне-2019/2020

Пресс-служба НХЛ на YouTube-канале лиги опубликовало видео 10 лучших спасений российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина в сезоне-2019/2020.

Лучшим сейвом 34-летнего голкипера назван момент с пойманной шайбой после броска в упор и добивания в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

Публикация доступна на YouTube-канале НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P

Напомним, что ранее Антон Худобин подписал новое соглашение с «Даллас Старз» на три года и $ 10 млн.



В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний вратарь одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.



Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».