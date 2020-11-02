Илья Воробьёв — о Юрове: молодых вроде «запускал», но 16-летних ещё нет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:1).



«Хороший, добротный матч. Ребята молодцы, всё отдали, всё выжали из себя. Расписание такое: у кого-то выходных побольше, кому-то нужно добавить в форме после болезни. Доволен игрой, единственное, нужно «пять на три» подтянуть. Добились ли перестановками нужного результата? Однозначно да. Очень хорошо работали в две стороны, короткими отрезками. То, что я и хотел.



Высокий прессинг? Мы говорили об этом после Уфы. Потом «Трактор» – лучшая команда лиги по вторым периодам, к этому тоже готовились, обсуждали.



Олкинуора – это был риск? Знаете, мы хотели его заявить на прошлый матч. Но посмотрели на тренировке, по движению – он не совсем был готов. Но в этот раз увидели, что он готов, были уверены.



Готов ли молодой Юров играть много каждый матч и мой опыт «запуска» молодых? Молодых вроде запускал, но 16-летних – действительно ещё нет. Сам принцип тут такой: во-первых, 16-летнему парню тяжело толкаться с мужиками. Но тут он молодец, справляется. Во-вторых, вы правы – каждую встречу тяжело молодым. По Юрову конкретно: он у нас заболел, простая простуда, поэтому пропустил встречу после трёх матчей подряд. Надо подпускать очень осторожно – не передавить нигде. Задача молодых ребят — брать на себя ответственность и тащить её на протяжении всего сезона.



Когда ждать возвращения Кулёмина? Сегодня Коля первый день покатался, попробовал. Пару дней назад ему сняли ограничения на занятия в зале. Завтра-послезавтра ещё больше поработает на льду. Очень надеюсь, что после перерыва мы его увидим», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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