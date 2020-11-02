Гатиятулин — о Пилуте: доктора работают над тем, чтобы он восстановился к следующему матчу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).



«К сожалению, не удалось воплотить план на матч. Не сработали бригады большинства, меньшинства. По самоотдаче ни к кому претензий нет. Где-то не хватило свежести. В перерыве проведём работу над ошибками и будем готовиться дальше.



Исаев? Получил повреждение во втором периоде и не смог продолжить матч.



Реализация большинства «Металлургом» и не реализация «Трактором» связана с нехваткой сил? Возможно, да. Где-то не хватает свежести. График непростой, встречи забирают много сил. Возможно, этого не хватает. Вилл на последнем рубеже сегодня? У нас есть план, мы его придерживаемся.



Сегодня не смогли подстроиться под индивидуальное мастерство «Магнитки»? Проблемы в этом не было. У нас есть план, готовимся к играм. К сожалению, не удалось навязать сопернику свою игру. Заигрывались в своей зоне, допускали ошибки. Будем их исправлять. «Магнитка» высоко встречала «Трактор» сегодня в первых двух периодах? Да, повторюсь, были потери и при выходе из зоны, и в средней зоне. Плотная игра соперника. Где-то немного не так сыграли, это усложнило нам жизнь. Ещё раз – возможно, не хватает свежести. В паузе будет возможность отдохнуть и набраться сил.



Пилут? Он получил повреждение в прошлой встрече, доктора работают над тем, чтобы он восстановился к следующему матчу. Большое количество удалений у нас? Потеря концентрации, неправильные действия. Работаем над этим, разбираем видео. Продолжим в этом направлении ещё больше работать», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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