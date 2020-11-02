Амиров: Кубок Карьяла — шанс попасть на чемпионат мира. Отличная возможность для всех
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).
«Хороший, боевой матч был. Хорошо сыграли в обороне, забили свои голы. Важные два очка перед паузой.
Как отношусь к сокращению моего игрового времени? Конечно, хотелось бы играть. Отношусь к этому хорошо. Моё дело — работать и стараться без каких-либо обсуждений. Это тренерское решение. Я не вправе его обсуждать.
Ожидания от выступления за сборную России? Самые положительные. Едем на Кубок Карьяла, очень хороший турнир будет. Для всех ребят это шанс показать себя, заявить о себе, попасть в основу на чемпионат мира. Очень хорошая возможность для всех», — приводит слова Амирова пресс-служба КХЛ.
«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме
- 2 ноября 2020
-
12:38
-
12:29
-
11:56
-
11:35
-
11:26
-
11:24
-
10:56
-
10:35
-
10:09
-
09:55
-
09:25
-
08:39
-
07:08
-
06:15
-
05:57
-
05:44
-
00:01
- 1 ноября 2020
-
23:39
-
23:00
-
22:44
-
22:08
-
21:49
-
21:21
-
21:02
-
20:39
-
20:27
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:08
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:27
Партнерский контент