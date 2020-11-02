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Амиров: Кубок Карьяла — шанс попасть на чемпионат мира. Отличная возможность для всех

Амиров: Кубок Карьяла — шанс попасть на чемпионат мира. Отличная возможность для всех
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Хороший, боевой матч был. Хорошо сыграли в обороне, забили свои голы. Важные два очка перед паузой.

Как отношусь к сокращению моего игрового времени? Конечно, хотелось бы играть. Отношусь к этому хорошо. Моё дело — работать и стараться без каких-либо обсуждений. Это тренерское решение. Я не вправе его обсуждать.

Ожидания от выступления за сборную России? Самые положительные. Едем на Кубок Карьяла, очень хороший турнир будет. Для всех ребят это шанс показать себя, заявить о себе, попасть в основу на чемпионат мира. Очень хорошая возможность для всех», — приводит слова Амирова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме
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