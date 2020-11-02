Экс-защитник «Тампы» Шаттенкирк прокомментировал подписание контракта с «Анахаймом»

Новичок «Анахайм Дакс» 31-летний Кевин Шаттенкирк прокомментировал подписание контракта с «утками».



«Честно говоря, я мог оказаться в «Дакс» ещё год назад, когда выбирал между «Тампой» и «Анахаймом». Поэтому когда «Анахайм» проявил интерес сейчас, у меня не было сомнений. А разговор с Бобом Мюрреем (генеральный менеджер «Дакс». — Прим. «Чемпионата») окончательно меня убедил. Мне понравился его план вернуть в клуб победные традиции», — приводит слова Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.



Напомним, что ранее защитник выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг». В начале октября Шаттенкирк подписал контракт с «Анахаймом» на три года. Общая сумма сделки составит $ 11,7 млн. За сезон Шаттенкирк будет получать $ 3,9 млн.

Экс-защитник «Тампы» Шаттенкирк подписал контракт с «Анахаймом» на три года и $ 11,7 млн