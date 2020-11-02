«Барыс» подписал контракт с защитником системы «Далласа» Диллоном Хетерингтоном
Хоккейный клуб «Барыс» объявил о подписании контракта с защитником системы «Даллас Старз» Диллоном Хетерингтоном, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что с канадцем подписано одностороннее соглашение на один сезон – до 30 апреля 2021.
25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провёл в системе «Далласа», в основном выступая за фарм-клуб «шерифов» — «Тексас Старз». В сезоне-2019/2020 годов хоккеист принял участие в 59 матчах регулярного сезона АХЛ и набрал 14 (2+14) очков.
Всего в АХЛ Хетерингтон провёл 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Даллас». В его активе за это время две результативные передачи.
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