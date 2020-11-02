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Домашние матчи уфимского «Салавата Юлаева» в ноябре будут приходить при 25% болельщиков

Домашние матчи уфимского «Салавата Юлаева» в ноябре будут приходить при 25% болельщиков
Хоккей / КХЛ 0

Домашние матчи уфимского «Салавата Юлаева» в ноябре будут приходить при 25% болельщиков от общей вместимости «Уфа-Арены», сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, общим сокращением публичных мероприятий в ноябре домашние матчи «Салавата Юлаева» будут проходить при 25 процентах от общей вместимости «Уфа-Арены».

Решение принято после согласования с руководством республики. Ближайший домашний матч юлаевцы проведут 20 ноября 2020 года с московским «Спартаком».

Мы следим за развитием ситуации и сообщим заранее обо всех изменениях. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что нижегородское «Торпедо» до 15 ноября будет проводить домашние матчи без зрителей.

Матчи «Торпедо» до 15 ноября будут проходить без зрителей
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