Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-нападающий КХЛ Мусатов приговорён к 4 годам за особо крупное мошенничество

Экс-нападающий КХЛ Мусатов приговорён к 4 годам за особо крупное мошенничество
Хоккей / КХЛ 0

Бывший хоккеист и известный российский спортсмен Игорь Мусатов приговорён к четырём годам колонии общего режима, сообщает «телеграм»-канал Baza.

Отмечается, что сегодня, 2 ноября, утром Пресненский суд Москвы приговорил Мусатова к четырём годам колонии общего режима – за особо крупное мошенничество.

Напомним, что в середине сентября этого года Мусатова задержали за махинации с криптой на $ 800 тыс.

Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.

Экс-нападающий КХЛ Мусатов задержан по делу о мошенничестве на $ 800 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020