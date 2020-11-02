Генменеджер «Сиэтла»: никакой спешки с назначением главного тренера у нас нет

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис поделился ожиданиями от будущей политики команды.
«Мы ещё не знаем команду, которую сможем задрафтовать, так что комфортно себя чувствуем в режиме ожидания и наблюдения за происходящим. Будем надеяться, что нас ещё ждёт сезон-2020/2021. Будут ли тренеры, которые потеряют работу или захотят изучить возможности в других местах? Считаю, что время у нас ещё есть. На данный момент никакой спешки в этом вопросе нет.
Мы не являемся официальным членом лиги, пока не совершим последний платёж для вступления в лигу, что произойдёт в следующем году. До тех пор мы не сможем совершать никаких действий. Однако это не мешает нам говорить с командами, а командам — с нами, если они этого захотят.
Определённая часть рынка свободных агентов прошла, поэтому мы получили чуть лучшее представление о том, что будет дальше. До начала сезона ещё могут случиться ходы. С ходом времени ситуация может проясняться еще больше, после чего мы будем всё чаще вступать в контакт с командами. Чем дальше, тем лучше мы будем понимать свои возможности.
Всегда хочется побеждать здесь и сейчас. Но нам будет нужно тщательно проанализировать ситуацию и принимать решения, которые будут одинаково выгодны в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — приводит слова Фрэнсиса пресс-служба НХЛ.
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