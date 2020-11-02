Ларионов: Грошев захотел перейти в один из сильнейших клубов КХЛ. Расстались на позитиве

Директор нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал переход Максима Грошева в СКА.



«Максимом интересовались несколько клубов. В итоге наилучшее предложение мы получили от СКА, с которым и была достигнута договорённость. Думаю, любой другой клуб на нашем месте поступил бы точно так же.



Теперь о том, почему мы пошли на обмен нашего воспитанника, перспективного игрока. Нам нелегко далось это решение. Но мы, как бы самим тяжело ни было, пошли прежде всего навстречу Максиму. Парень захотел продолжить свою карьеру в одном из сильнейших клубов КХЛ, полагая, что он там в игровом плане будет прогрессировать быстрее. Поэтому мы не стали чинить Грошеву препятствия. Расстались с ним на позитиве и пожелали Максиму профессиональных успехов», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Нефтехимика».

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