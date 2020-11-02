Миронов — Шипачёву: 4-го числа работаем с баллонами
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов забавно прокомментировал пост в «инстаграме» одноклубника по столичному клубу Вадима Шипачёва.
«Первая часть чемпионата позади.
Пока не всё получается, что хотелось бы, но впереди большой путь. Будем работать и стремиться играть ярче!
Всем болельщикам спасибо за поддержку в трудную минуту! До встречи на хоккее после паузы!» — написал Шипачёв на своей странице в социальной сети.
«Поработаем четвёртого числа с баллонами», — прокомментировал Миронов, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, что московское «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции. Столичная команда сыграла 21 матч, одержав 11 побед (две из них — в овертайме), и набрала 24 очка.
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