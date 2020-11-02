Началось возведение вертикальных конструкций первого этажа «Арены-Омск»

На площадке строительства «Арены-Омск» началось возведение вертикальных конструкций первого этажа, сообщается на официальном сайте «Авангарда».
Строители армируют и бетонируют колонны на одном из участков основного здания. Одновременно продолжается заливка фундаментной плиты на других трёх участках объекта.
Отмечается, что на сегодняшний день завершено устройство свайного поля: всего в основание будущей арены вбито 3350 свай; продолжается устройство фундаментной плиты на участках основного здания; продолжается прокладка сетей водопровода, а также на объекте установлены 4 башенных крана для монтажа конструктивных элементов здания арены.
Отметим, что 18 сентября 2020 года на строительной площадке была открыта активная фаза строительства новой арены в Омске.
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