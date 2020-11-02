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Ларионов: у сборной России большая проблема выбора состава на матч

Ларионов: у сборной России большая проблема выбора состава на матч
Хоккей / Евротур 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от состава команды на Кубок Карьяла.

«Мы получили полные сведения об игроках, которые присутствуют на тренировочном сборе. Они молодые и готовы показать свой лучший хоккей. У нас большая проблема выбора состава на игру, потому что все ребята хотят себя проявить. Наш коллектив готов играть в правильный атакующий хоккей. Важно посмотреть их на тренировках и определить правильный состав на матч.

Знаем, что происходит с ребятами, которые находятся в Америке. Полностью мониторим ситуацию. Они находятся на нашем радаре.

За Никишиным я смотрю очень внимательно, на днях разговаривал со Знарком и Жамновым. Но я тренер, а не медик. Медицинский департамент решает, может он играть или нет. Эта ситуация находится вне моего контроля», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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