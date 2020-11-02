Ларионов: у сборной России большая проблема выбора состава на матч

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от состава команды на Кубок Карьяла.



«Мы получили полные сведения об игроках, которые присутствуют на тренировочном сборе. Они молодые и готовы показать свой лучший хоккей. У нас большая проблема выбора состава на игру, потому что все ребята хотят себя проявить. Наш коллектив готов играть в правильный атакующий хоккей. Важно посмотреть их на тренировках и определить правильный состав на матч.



Знаем, что происходит с ребятами, которые находятся в Америке. Полностью мониторим ситуацию. Они находятся на нашем радаре.



За Никишиным я смотрю очень внимательно, на днях разговаривал со Знарком и Жамновым. Но я тренер, а не медик. Медицинский департамент решает, может он играть или нет. Эта ситуация находится вне моего контроля», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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