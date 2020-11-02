Ларионов: сборная России едет атаковать, а не обороняться. Это наша цель
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал молодёжный состав команды на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.
«В это непростое время мы имеем возможность играть в хоккей. Собрали хорошую молодую команду. Едем атаковать, а не обороняться. Это наша цель. Ребята в полном порядке. Потренируемся пару дней — и в бой. Первый матч у нас с финнами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.
Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы
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