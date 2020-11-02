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Ларионов: необычные условия у турнира, но одинаковые для всех. Не сомневаюсь в ребятах

Ларионов: необычные условия у турнира, но одинаковые для всех. Не сомневаюсь в ребятах
Хоккей / Евротур 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.

«Ситуация в мире непредсказуемая. Для всех команд это будет первый такой опыт. Мы читали о «пузыре» в НХЛ, но для ребят это будет тест, чтобы посмотреть, насколько мы сможем сплотиться. Это необычные условия, но одинаковые для всех. Не сомневаюсь в ребятах, потому что летом мы провели похожий сбор в Сочи. Спасибо ФХР за это. Ребята находили общий язык на льду и вне льда. Ожидаем подобного и в Финляндии. Это хороший экзамен перед чемпионатом мира. Нужно быть полностью сфокусированными на игре, чтобы полностью отдать себя хоккею в этом коротком турнире», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Aftonbladet — о решении ФХР по первому этапу Евротура: не поступайте как Россия!
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