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Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла

Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла. Об этом сообщили в пресс-службе сборной России.

Подколзин является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира прошлого года. В текущем сезоне 19-летний форвард, выступая за СКА, принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подколзин забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

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