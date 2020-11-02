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Вл. Третьяк — о шат-ауте своего внука: надеюсь, у Максима ещё будет целый мешок «сухарей»

Вл. Третьяк — о шат-ауте своего внука: надеюсь, у Максима ещё будет целый мешок «сухарей»
Хоккей / КХЛ 0

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал первый шат-аут своего внука Максима Третьяка, который выступает за ХК «Сочи».

«Первый «сухарь» моего внука Максима Третьяка КХЛ? Мне приятно, что он продолжает семейную традицию. Я сильно переживаю, он играет под 20-м номером, да ещё и с такой фамилией. Повторюсь, я переживаю за каждый его момент. Спасибо тренерам, которые дают возможность Максиму играть. Он старается. Надеюсь, у него ещё будет целый мешок «сухарей» (смеётся)», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что 28 октября ХК «Сочи» обыграл нарсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0. Голкипер сочинцев оформил шат-аут, ставший для него первым в КХЛ.

Шат-аут Максима Третьяка принёс «Сочи» победу в матче с «Барысом»
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