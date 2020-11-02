Подколзин: мотивации у игроков сборной полно. Есть что доказывать

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.



«Не читал комментарии про то, какой сборной мы едем на Кубок Карьяла – молодёжной или нет. Мы собрали сильную команду. Знаем друг друга, верим друга в друга. Мотивации у нас полно, есть что доказывать. Причём и себе, и тренерскому штабу, так что, повторюсь, мотивации у нас достаточно», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, что нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла. Турнир пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура.

Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла