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Подколзин: мотивации у игроков сборной полно. Есть что доказывать

Подколзин: мотивации у игроков сборной полно. Есть что доказывать
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.

«Не читал комментарии про то, какой сборной мы едем на Кубок Карьяла – молодёжной или нет. Мы собрали сильную команду. Знаем друг друга, верим друга в друга. Мотивации у нас полно, есть что доказывать. Причём и себе, и тренерскому штабу, так что, повторюсь, мотивации у нас достаточно», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла. Турнир пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура.

Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла
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