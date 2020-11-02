Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов: у нас есть небольшое преимущество — наши ребята находятся в игре, получают опыт

Ларионов: у нас есть небольшое преимущество — наши ребята находятся в игре, получают опыт
Хоккей / Евротур 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.

«В Америке у нас находятся пять человек, у которых сейчас пауза в чемпионате. Знаю, что сборная Канады собирается 16 ноября и будет сидеть в «пузыре» до чемпионата мира. У нас есть небольшое преимущество перед другими командами, потому что наши ребята находятся в игре и получают необходимый игровой опыт. Обольщаться не нужно, но меня радует тот факт, что они в обойме. Надеюсь, что мы соберём очень сильную команду, которая поборется за золото на молодёжном чемпионате мира», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура.

Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020