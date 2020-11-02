Ларионов: у нас есть небольшое преимущество — наши ребята находятся в игре, получают опыт

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.
«В Америке у нас находятся пять человек, у которых сейчас пауза в чемпионате. Знаю, что сборная Канады собирается 16 ноября и будет сидеть в «пузыре» до чемпионата мира. У нас есть небольшое преимущество перед другими командами, потому что наши ребята находятся в игре и получают необходимый игровой опыт. Обольщаться не нужно, но меня радует тот факт, что они в обойме. Надеюсь, что мы соберём очень сильную команду, которая поборется за золото на молодёжном чемпионате мира», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура.
- 2 ноября 2020
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