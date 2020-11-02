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Ларионов: есть мысли привлечь Мичкова в расширенный список молодёжной сборной в декабре

Ларионов: есть мысли привлечь Мичкова в расширенный список молодёжной сборной в декабре
Хоккей / Евротур 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от нападающего системы санкт-петербургского СКА Матвея Мичкова.

«Вы знаете, я видел Мичкова на юношеской Олимпиаде в Лозанне. Неординарный и одарённый мальчишка. У меня были планы подержать его в коллективе, чтобы увидеть, как он ведёт себя. Есть мысли привлечь его в расширенный список молодёжной сборной в декабре. Три-четыре года – это колоссальная разница. Важно не спешить. Будем мониторить его развитие в течение ноября. Дай бог, чтобы он не попал под большой пресс, потому что уровень чемпионата мира высочайший. Нужно смотреть, как он выдержит конкуренцию», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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