Ларионов: нужен тонкий подход, чтобы Подколзина раскрыть по-новому

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о нападающем СКА Василии Подколзине, который назначен капитаном сборной России на Кубок Карьяла.
«Здесь очень тонкая тема психологического плана. Я знаю Подколзина второй год, мы с ним много общались на чемпионате мира. У него очень интересный характер. Бывают такие вещи, когда начинаешь в себе сомневаться. Нужен тонкий подход, чтобы парня раскрыть по-новому.
Я знаю, что ему не хватает. У нас состоится частный разговор, потому что он наш лидер. Он провёл потрясающий чемпионат мира в прошлом году, и сейчас нужно вернуться в своё русло. Его нужно успокоить и я знаю, как это сделать. С правильным подбором партнёров по звену вы увидите нового Подколзина», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 ноября 2020
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