Ларионов: на сборе в Сочи Амиров и Мухамадуллин пытались эмигрировать в Турцию

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал о случае с хоккеистами «Салавата Юлаева» Родионом Амировым и Шакиром Мухамадуллиным, который произошёл на сборе молодёжной сборной в Сочи.

«На сборе в Сочи у нас был такой инцидент, что Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин пытались эмигрировать в Турцию. На доске вышли в открытое море, ветер унёс их далеко. Пришлось вызывать береговую охрану. В наказание они покупали мороженное всем ребятам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.