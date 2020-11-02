Венгерский хоккеист, празднуя гол, разбил защитное стекло и вылетел за пределы площадки

Нападающий клуба «МАК Уйбуда» Марко Чоллак отметился неудачным празднованием гола в матче чемпионата Венгрии с «Фехерваром» (4:3 ОТ).

В середине первого периода 18-летний хоккеист отметился дебютной шайбой в Эрсте Лиге, после чего отпраздновал гол прыжком на защитное стекло. Конструкция не выдержала такого приёма и разбилось. Форвард вместе с грудой осколков вылетел за пределы площадки, серьёзно не пострадав.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Федерации хоккея Венгрии.

Ранее генеральный секретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о заинтересованности в проведении одного из матчей лиги.

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