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Имена игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесли на Кубок Стэнли

Имена игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесли на Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Имена игроков, тренеров и менеджеров «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшего в минувшем сезоне Кубок Стэнли, были нанесены на трофей. В решающей серии турнира команда из Флориды обыграла «Даллас Старз» со счётом 4-2.

По правилам НХЛ, чтобы имя игрока оказалось на кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч в регулярном чемпионате или хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф. В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имён игроков, которые не подпадают под эти критерии.

В числе прочих на кубке были выгравированы имена российских игроков команды: Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Андрея Василевского и Александра Волкова.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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