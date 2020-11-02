Имена игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесли на Кубок Стэнли
Имена игроков, тренеров и менеджеров «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшего в минувшем сезоне Кубок Стэнли, были нанесены на трофей. В решающей серии турнира команда из Флориды обыграла «Даллас Старз» со счётом 4-2.
По правилам НХЛ, чтобы имя игрока оказалось на кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч в регулярном чемпионате или хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф. В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имён игроков, которые не подпадают под эти критерии.
В числе прочих на кубке были выгравированы имена российских игроков команды: Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Андрея Василевского и Александра Волкова.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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