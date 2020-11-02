КХЛ отменила наказание Роба Клинкхаммера и оштрафовала Дмитрия Яшкина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решения по матчам регулярного чемпионата, которые состоялись 1 ноября.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Металлурга» Егора Яковлева наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Роба Клинкхаммера по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Сочи» Рафаэля Батыршина по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».