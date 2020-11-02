Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ отменила наказание Роба Клинкхаммера и оштрафовала Дмитрия Яшкина

КХЛ отменила наказание Роба Клинкхаммера и оштрафовала Дмитрия Яшкина
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решения по матчам регулярного чемпионата, которые состоялись 1 ноября.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Металлурга» Егора Яковлева наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Роба Клинкхаммера по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Сочи» Рафаэля Батыршина по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020