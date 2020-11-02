Источник: «Нефтехимик» получил от СКА 25 млн рублей за Максима Грошева

Нижнекамский «Нефтехимик» получил от СКА 25 млн рублей в качестве компенсации за 18-летнего нападающего Максима Грошева, сообщает «Спорт Бизнес Online». Ещё 15 млн рублей «Нефтехимик» получит, если форвард продлит контракт с петербургским клубом.
В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 56 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «-1».
Российский форвард является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года. На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером.
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