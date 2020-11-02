Коваленко: МХЛ нельзя упускать этот уникальный момент, нужно возвращать всех наших юниоров

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился своим мнением о ситуации с мировым молодёжным хоккеем, вызванной пандемией коронавируса.

«Честно скажу: меня огорчает, что мы не видим позиции МХЛ, каких-то оперативных решений со стороны лиги, лоббирования своих игроков. Между тем ситуация уникальная и в России, и на мировой хоккейной арене. По сути, сейчас именно в КХЛ идёт лучший чемпионат в мире, что даёт нашему хоккею много возможностей заявить о себе. И прежде всего молодёжному хоккею.

Посмотрите на североамериканские лиги. С НХЛ — полный туман. Помимо «эскроу», игрокам светит укороченный сезон, а значит, ещё раз сокращённые зарплаты. Низшие лиги тоже не запущены, молодёжный хоккей в Северной Америке просто стоит! Да, прошла информация, что, например, лига Онтарио стартует с февраля, но без силовых приёмов, а это уже другой вид спорта. Значит, хоккея за океаном не будет ещё очень долго.

Получается, что на мировом рынке без дела находятся все юниоры североамериканского хоккея и, соответственно, десятки наших юниоров-легионеров. По одному они вроде бы возвращаются, но этот ручеек та же МХЛ могла бы превратить в полноценную реку. И здесь дело не столько в финансах, сколько в управлении. Нельзя упускать этот уникальный момент, нужно принимать оперативные решения, возвращать всех наших юниоров и, возможно, давать какие-то квоты североамериканским.

А пока, к сожалению, в нашей молодёжной лиге тишь да гладь. В прессе о нашем молодёжном хоккее ничего не найти, интерес к нему минимальный, хотя за океаном это целая индустрия. А молодёжные чемпионаты мира не уступят по популярности взрослым», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.