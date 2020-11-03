Чинахов: в прошлом сезоне ещё не был готов к КХЛ. Тренерский штаб всё сделал правильно

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ.

«В начале сезона были определённые сложности. Меня немного трясло. А теперь уже начинаю потихоньку привыкать к КХЛ. Буду дальше прогрессировать. Понимал ли уже в прошлом сезоне, что буду играть в КХЛ? Таких планов тогда не строил, просто старался и работал. Конечно, хотелось провести следующий сезон в главной команде, в КХЛ. Но понимал, что так просто шанс там не дадут и надо ещё очень много доказывать, что достоин попасть в «Авангард». Теперь нельзя останавливаться на том, чего добился.

Где-то слышали, что нас с Грицюком ещё по МХЛ выделяли. Но считаю, что клуб и тренерский штаб всё сделали правильно. В прошлом сезоне мы ещё не были готовы к КХЛ. А сейчас поднабрали в весе и росте, стали грамотнее играть. Теперь многому учимся в «Авангарде». И нас многому учат», – приводят слова Чинахова «Известия».