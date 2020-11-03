Михайлов: Голдобину дан шанс не пойти по дороге Якупова. Нужны большая работа и характер

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о карьерной ситуации форварда ЦСКА Николая Голдобина.
«По вопросу Голдобина тренерский штаб проявлял большое терпение, давал авансы, долгое время оставлял за ним место в первом звене. Пока это не сработало, поэтому, как я понимаю, молодой хоккеист отправлен на функциональную переподготовку.
Во-первых, Николай правильно сделал, что вернулся из Северной Америки в Россию и пытается перезапустить карьеру. Во-вторых, пока ему не хватает физических кондиций – отсюда проблемы в силовой борьбе, уход в хоккей на чистых шайбах. В-третьих, многие молодые игроки из АХЛ недооценивают уровень КХЛ, где много опытных хоккеистов, мастеров.
Всё зависит от Николая. Ему дан шанс дополнительно поработать над своим функциональным состоянием и не пойти по дороге Наиля Якупова, который в юниорском хоккее был наголову выше всех и который оказался не совсем готов к тому, что во взрослом хоккее многое изменится. В КХЛ на молодёжных авансах не сыграешь – нужны большая работа и характер. Думаю, это уже понял тот же Щербак, который пока, насколько понимаю, вообще без клуба. И это начинает понимать экс-капитан молодёжной сборной Клим Костин, у которого пока не получается в аренде в «Авангарде», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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