Капитан «Салавата» Григорий Панин прокомментировал поход в клуб с Павлом Коледовым

Капитана «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поход в клуб с одноклубником Павлом Коледовым.

«У нас на следующий день был выходной. С одной стороны, я понимаю, что мы социальные фигуры. Плюс спорт – пропаганда здорового образа жизни. Но с другой стороны, мы такие же люди, как и все. Имеем право на свой личный отдых, на свое время, на какие-то слабости. У каждого есть вредные привычки. Есть время для профессионализма и для отдыха. Я прекрасно понимаю, в каком контексте это преподносят – когда проиграли, где ошибся. Ты погулял в клубе, значит, ты хреновый. Но это не должно быть так. Каждый человек может ошибаться и исправляться. Мы такие же простые люди, как все. Я считаю, что мы имеем право на свой личный отдых. Единственный минус, что это попало в соцсети. Просто не должны были это видеть.

Я могу сказать одно: сейчас в команде профессионализм. Нет фестивалей, каких-то гулянок. У нас есть командные ужины, какие-то мероприятия. Сейчас нет такого, чтобы кто-то приходил пьяный на тренировку. Раньше такое бывало. Откатать тренировку, главное, чтобы не спалили, подальше от тренера, лишь бы не учуял. С каждым годом профессионализм растёт. Молодые ребята, которые приходят в команду, видят, что взрослые подходят профессионально и после тренировки идут в зал, крутить велосипед, бегать, растягиваться. Они также смотрят, как мы отдыхаем. Это не когда ты заваливаешься бухой на тренировку. Если отдыхаем, то все вместе. Там не бывает людей, которых выносят. Все выпивают, но происходит это в рамках нормального. В той же Америке хоккеисты ходят в бары, но там это воспринимают нормально, их рады видеть, улыбаются, приветствуют. После игр это нужно, чтобы переключиться. Переключение – это не когда ты пришел домой и лег возле телевизора, так не получится, ты будешь гонять все моменты в голове. Игры – сильное эмоциональное перенапряжение. Ты не сможешь смотреть телевизор или ютуб», — цитирует Панина «Горобзор».