Хенкель — о травме: сразу понял, что перелом – палец выгнулся в обратную сторону

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал о травме, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», который состоялся 27 сентября.
«Никуда я не пропал, в Казани я. Почему не играю? Перелом пальца в двух местах: в одном со смещением, в другом – обычный. Шёл овертайм, прилетело клюшкой по руке – и всё. Я сразу понял, что перелом – палец выгнулся в обратную сторону. Понимал, что это пауза. Шайба в коньках была. Соперник клюшкой махнул, приложился по мне – никто и не уследил.
Сделали местную операцию, вставили спицы. В принципе, можно было бы и без них, но тогда палец остался бы кривой. Самое обидное, что травму получил в последней смене матча – так же, как и предыдущее повреждение зимой», — цитирует Хенкеля пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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