Кожемяко: надеюсь, что после окончания пандемии мы вернёмся к формированию «Адмирала»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти региона намерены заново сформировать «Адмирал» после завершения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
«Мы видим, что эти меры оправданны, и надеюсь, что после окончания всей ситуации, связанной с пандемией, мы вернёмся к формированию и нашей команды „Адмирал“ и также начнём рассматривать поэтапно возвращение всех клубов, исходя из того, чтобы в этих клубах было больше наших ребят. Начнём поэтапно возвращаться к тому, чтобы всё-таки у нас профессиональные клубы были и была возможность роста спортсменов», — цитирует Кожемяко ТАСС.
Напомним, приморский клуб снял заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. Деньги, которые были выделены на «Адмирал», решили передать на выплаты медикам.
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