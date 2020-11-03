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С 11 ноября домашние матчи «Сибири» смогут посетить только 30% болельщиков

С 11 ноября домашние матчи «Сибири» смогут посетить только 30% болельщиков
Хоккей / КХЛ 0

С 11 ноября домашние матчи «Сибири» смогут посетить только 30% болельщиков, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 3 ноября под председательством губернатора Андрея Травникова.

Подопечные Николая Заварухина располагаются на восьмом место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе новосибирской команды 21 очко после 24 матчей (девять побед при 15 поражениях). Домашние матчи «Сибирь» проводит в ЛДС «Сибирь», который вмещает 7420 зрителей. В нынешнем сезоне средняя посещаемость матчей новосибирской команды составляла 2615 зрителей, что соответствует 35,2%.

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