Бадюков: у Тихонова отличная связка с Да Костой и Доусом. Не понимаю разговоров об обмене

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал информацию о возможном обмене форварда «Ак Барса» Виктора Тихонова.
«Разговоры об обменах в «Ак Барсе» не стихают. У Квартальнова такой подход, что никто из игроков не должен чувствовать себя неприкосновенным. То есть всех держать в узде. Выходя на игру, каждый хоккеист, независимо от фамилии и прежних заслуг, должен понимать, что если он не выложится на льду, то выпадет из состава. На его место придёт другой человек, который сделает это лучше.
Ситуацию по Хованову Квартальнов объяснил – его отправили в ВХЛ, чтобы он получал игровую практику. Этим самым тренер говорит: «Да, ты Хованов, но у нас на твое место есть еще два человека». Я согласен, что у «Ак Барса» слишком много игроков, и это раздутый широкий состав, но ситуацию создает вся система клуба, и явного лидера в команде нет.
То же касается Виктора Тихонова, я не понимаю, почему сейчас идут разговоры о его обмене. У него получилась отличная связка с Да Костой и Доусом, они здорово играют последние игры, как и Бурмистров. То есть такая тактика действует – пресса у нас работает хорошо, где-то даже слишком, но игроки ведь тоже её читают. Это положительно сказывается на их игре, они начинают выкладываться ещё больше», – цитирует Бадюкова «Реальное время».
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