Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ФХР подтвердила вызов в сборную России голкипера Жеренко и защитника Кузьмина

ФХР подтвердила вызов в сборную России голкипера Жеренко и защитника Кузьмина
Хоккей / Евротур 0

Федерация хоккея России подтвердила изменения в составе национальной команды на первом этапе Евротура.

«В связи с микроповреждениями вместо защитника Артемия Князева («Ак Барс») и голкипера Всеволода Скотникова (ЦСКА) в национальную команду вызваны защитник Даниил Кузьмин (ЦСКА) и голкипер Вадим Жеренко («Динамо» М)», — сказано в официальном сообщении ФХР.

На матчи сборной вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

В составе сборной России на первый этап Евротура произошли две замены
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020