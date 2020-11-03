ФХР подтвердила вызов в сборную России голкипера Жеренко и защитника Кузьмина

Федерация хоккея России подтвердила изменения в составе национальной команды на первом этапе Евротура.

«В связи с микроповреждениями вместо защитника Артемия Князева («Ак Барс») и голкипера Всеволода Скотникова (ЦСКА) в национальную команду вызваны защитник Даниил Кузьмин (ЦСКА) и голкипер Вадим Жеренко («Динамо» М)», — сказано в официальном сообщении ФХР.

На матчи сборной вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.