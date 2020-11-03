Анисин — о сборах с Крикуновым: женщины кричали: «Ирод, что ты с ними делаешь?»

Экс-нападающий «Нефтехимика» Михаил Анисин поделился воспоминаниями о сборах под руководством Владимира Крикунова.

«Сколько лет играю, такого не видел. Утром была зарядка. Мы бегали 40 минут до моста. Там можно было немножко отдышаться, и 35 минут еще обратно бежать. Потом приседали с партнером. Крикунов мне сказал: «С Осалой приседай». Оскар Осала весит килограмм 120, наверное. Такая машина. Я подумал: «Как же он сейчас на меня сядет, я как пони под ним». Заменили партнёра.



Заdтрак никто не ел, чай хлебали. Потому что есть было неохота, весь аппетит отбит. Утром в 11 часов бы городок на песке. Прибежали женщины на пляж и на Владимира Васильевича кричали: «Ирод, что ты с ними делаешь? Жара такая». +30, жара, а мы кувыркаемся в этом песке, все мокрые. У кого-то из носа кровь идёт, кого-то тошнит. Женщина подходит: «Ты ирод, что ты с ними делаешь?» А он: «Работать надо, работать надо».

После этого был баскетбол. Это было уже тяжело назвать баскетболом. Там лишь бы куда-нибудь мяч швырнуть. А потом была вечерняя тренировка в пять часов. По два круга в зале. Я вошел, а там 38 точек. По двое на точке. По 20 подходов на время.

Я думал, уже всё, конец. Пол девятого, уже и ужин заканчивается. Пора идти. Владимир Васильевич говорит: «Так, все, потянулись». Я пошёл, а Щитов мне говорит: «Стой, подожди. Владимир Васильевич сказал бежать по пляжу». Там 2,5 км в одну сторону. И таких четыре на пульсе 140. Я думал он шутит. Где ужин, когда ужин? Работать надо, и всё», – сказал Анисин в эфире в «инстаграме» Никиты Щитова.