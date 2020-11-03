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Михайлов — о матче ЦСКА с «Динамо»: тренерский штаб увидел команду с новой стороны

Михайлов — о матче ЦСКА с «Динамо»: тренерский штаб увидел команду с новой стороны
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поражении ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Эта игра действительно получилась для ЦСКА слабой — это с одной стороны. С другой — качественно и собранно сыграло „Динамо“, на верхнем уровне мотивации. Нужно учитывать, что состав у бело-голубых очень приличный, после поражений в предыдущих встречах они настроились и сыграли. Вообще на осеннем отрезке сезона такие матчи не менее полезны, чем победные. Тренерский штаб увидел команду с новой стороны, обнаружил непаханое поле для работы.

Во всех командах всё по-разному. У нас за атаку отвечают Евгений Корешков и Равиль Якубов, это их участок работы, определённый главным тренером Игорем Никитиным. Вообще же в матче с «Динамо» просматривалась какая-то вальяжность. Повторюсь, полезная для анализа игра", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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