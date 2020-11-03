Бадюков: «Нефтехимик» — это рабочая команда, которой нужны лидеры, но их нет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении нижнекамского «Нефтехимика» в нынешнем сезоне.

«Нефтехимик» уже на последнем месте Востока. Я думаю, проблемы команды идут ещё с лета. Было очевидно, что её ждут сложности. Если в прошлом чемпионате Нижнекамск выдавал хорошие серии, особенно домашние, то сейчас таких всплесков мы не видим.

Это рабочая команда, которой нужны лидеры, но их нет. Павел Порядин травмирован. Если брать приглашения, тех же Александра Кучерявенко и Владимира Галузина, то это игроки, которые не готовы решать матчи на высоком уровне.

С легионерами как-то тоже не получилось. Видите, Митчелл и Уайт плей-офф с «Ак Барсом» провалили, и в клубе, видимо, поняли, что что-то с ними не так. Но сейчас главная задача Нижнекамска – попасть в плей-офф, и, может быть, они бы и помогали. Ну а те легионеры, которые пришли, абсолютно не выделяются ни по игре, ни по статистике.

Я думаю, если в Нижнекамске произойдёт отставка тренера, это мало кого удивит. Всё-таки команда находится на последнем месте в конференции – все аргументы у руководства есть. Но гораздо интереснее посмотреть, что будет, если Вячеслава Буцаева всё-таки оставят, и как на это отреагируют игроки. Хотелось бы понять, способен ли тренер перевернуть эту ситуацию с теми, кто есть, сейчас, когда команда попала в жёсткую яму. А поменять, как говорится, всегда успеется», – приводит слова Бадюкова «Реальное время».