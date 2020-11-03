Сезон-2020/2021 КХЛ стал рекордным по количеству игроков до 20 лет

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте организации опубликовала информацию о самых ярких событиях первой части регулярного чемпионата.

«91 игрок до 20 лет принял участие в матчах «регулярки» сезона-2020/2021, что уже стало абсолютным рекордом за один сезон КХЛ. До этого лучший результат принадлежал сезону-2009/2010 (с учётом плей-офф), когда в матчах чемпионата приняли участие 90 хоккеистов-кандидатов в молодёжные сборные своей страны», — сообщает пресс-служба лиги.

Кроме того, средняя результативность матчей на данный момент составляет 5,36 шайбы за игру — это четвёртый результат за всю историю лиги. Рост по сравнению с минувшим сезоном составил 0,43 шайбы за игру.