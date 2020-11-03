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Ефремов: КХЛ стала ровнее, проходных матчей нет. Потолок, похоже, работает

Ефремов: КХЛ стала ровнее, проходных матчей нет. Потолок, похоже, работает
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«У меня был действующий контракт, и он не изменился, поэтому конкретно на себе я введение потолка не почувствовал. А лига действительно стала ровнее, это и по составам видно, проходных матчей нет. Так что в этом плане потолок, похоже, работает. Конкуренция повысилась.

Кто, кроме «Динамо», СКА и ЦСКА, может на Западе замахнуться на Кубок Гагарина? В первую очередь «Йокерит», а также «Локомотив», там ребята хорошо играют. Но сейчас и «Северсталь», и «Витязь» — тоже крепкие команды, с которыми бороться непросто», — приводит слова Ефремова пресс-служба столичного клуба.

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