Ефремов: КХЛ стала ровнее, проходных матчей нет. Потолок, похоже, работает

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«У меня был действующий контракт, и он не изменился, поэтому конкретно на себе я введение потолка не почувствовал. А лига действительно стала ровнее, это и по составам видно, проходных матчей нет. Так что в этом плане потолок, похоже, работает. Конкуренция повысилась.

Кто, кроме «Динамо», СКА и ЦСКА, может на Западе замахнуться на Кубок Гагарина? В первую очередь «Йокерит», а также «Локомотив», там ребята хорошо играют. Но сейчас и «Северсталь», и «Витязь» — тоже крепкие команды, с которыми бороться непросто», — приводит слова Ефремова пресс-служба столичного клуба.